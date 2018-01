Sorteo de Lotería del Niño: las 14 extracciones de 3 cifras con 1.000 euros la serie Recaba toda la información al detalle de lo que acontece en el Sorteo de la Lotería del Niño 2018 que se celebra en Ávila este sábado 6 de enero IDEAL.ES Sábado, 6 enero 2018, 12:12

Las 14 extracciones de 3 cifras con 1.000 euros la serie premiadas en el sorteo del Niño han sido las siguientes: 397, 179, 272, 742, 158, 880, 421, 752, 449, 539, 211, 855, 458 y 856.

El sorteo que se ha celebrado desde las 12 horas desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ávila ha deparado la fortuna en todas esas regiones donde se ha desatado la algarabía. Ríos de champán caen por los suelos en una jornada que serve para concluir las fechas navideñas.

El Niño tiene predilección por el 0 para repartir suerte puesto que este número ha sido la terminación que se ha repetido hasta en 21 ocasiones en este sorteo desde 1908, año desde el que Loterías y Apuestas del Estado ofrece datos. El primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido un número par como terminación ganadora más veces, en concreto 60 frente a las 52 que ha acabado en impar.

Tras el 0 como terminación más frecuente, le siguen el 7 (en catorce ocasiones), el 9 (trece), el 4 (doce) y el 5 y el 6 (diez veces cada uno). Por el contrario, el 2 ha sido el menos agraciado, pues el primer premio solo ha acabado en ese número seis veces; seguido del 8 (en ocho ocasiones) y el 1 y el 2 (nueve veces cada uno).

La provincia con más suerte en este sorteo ha sido Madrid, donde ha caído el primer premio 46 veces, 41 de ellas en la capital. Barcelona ha sido la segunda más agraciada, en 44 ocasiones (35 en la Ciudad Condal). Tras estas provincias se sitúan Vizcaya, agraciada en 21 ocasiones, Valencia (19), Asturias (14), Sevilla (12), Cádiz (12) y Murcia (10).

Sin embargo, el premio grande nunca ha tocado en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Huesca y Cáceres, ni tampoco en la ciudad autónoma de Melilla.

El Niño repartirá el próximo día 6 un total de 700 millones de euros, de los que 550 irán directos a los bolsillos de los agraciados y, el resto, le tocará a Hacienda.

El primer premio está dotado con dos millones de euros por serie; el segundo con 750.000 euros y, el tercero, con 250.000 euros por serie. Es decir, que por cada décimo (que cuesta 20 euros) del primer premio se ganan 200.000 euros; por cada décimo del segundo, 75.000 euros; y por cada décimo del tercero, el premio es de 25.000 euros.

Si has resultado afortunado en este Sorteo de la Lotería del Niño de 2018, ¡enhorabuena! Si no, no desfallezcas porque todavía quedan algunos premios por salir que podrían dar un salto de alegría. De no ser así, no se preocupe, la fortuna le sonreirá el año que viene. Feliz año.