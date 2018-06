El sorprendente caso de un bebé con medio corazón que sobrevive a 2 cirugías de alto riesgo Facebook Linda Pilkinton. Aún le queda otra intervención para estar completamente recuperado IDEAL.ES Sábado, 9 junio 2018, 12:34

Al principio de su embarazado los médicos le dijeron que su bebé tan solo tenía medio corazón y que probablemente moriría al nacer. Esta noticia cayó en su momento como un jarro de agua fría para Linda y su pareja que estaban esperando a su primer hijo en Nashville un pueblo de Tennessee, en Estados Unidos. Milagrosamente el bebé no solo ha sobrevivido al parto, también lo ha hecho a dos cirugías cardíacas de alto riesgo y todavía le queda otra para estar completamente recuperado.

Linda estaba embarazada de 16 semanas de Luke cuando los especialistas le comentaron a ella y a su pareja, Clint Pilkinton, que su bebé padecía el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Esto consiste en un defecto congénito muy poco común en el que una parte del corazón permanece muy poco desarrollada o incluso que no existe.

«Estaba en shock, asombro e incredulidad. Quería vomitar. Estaba hiperventilando y llorando muchísimo. No sabía cómo parar y tampoco sabía qué hacer con mis emociones», cuenta Linda en declaraciones recogidas por People. Los médicos les aseguraron que había una alta probabilidad de que el pequeño muriera durante el parto y que en caso de sobrevivir necesitaría tres cirugías cardíacas de alto riesgo. «Fue una tortura, estaba segura de que no iba a funcionar. No podía pensar bien, me sentía adormecida, aterrorizada», explica la madre.

El pasado mes de diciembre nació Luke. Una semana después, se sometió con éxito a la primera de las tres cirugías, que duró doce largas horas. «Estuve doce horas en la sala de espera, impotente y sin esperanza. Cuando todo terminó, nos alegramos muchísimo. Pude respirar. Me emocioné mucho de que hubiera sobrevivido, de que lo hubiera logrado», relata Linda.

Tras varios meses en el hospital, los padres del Luke finalmente pudieron llevárselo a casa en marzo, donde pasó unos días antes de someterse a la segunda cirugía. En ella, consiguieron restaurar el flujo sanguíneo a los pulmones. Ahora Luke se recupera en casa con sus padres y tiene cita para la tercera cirugía cuando cumpla los tres años. «Esto me ha hecho estar más presente. Vivo en el momento, es la única forma en la que puedes vivir. No sé lo que pasará y tengo miedo. Tengo miedo de quererle tanto y que me lo quiten», finaliza Linda.