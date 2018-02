La soledad de este hombre en el velatorio de su esposa desata la solidaridad de las redes Una voluntaria local decidió publicar una imagen en Facebook para pedir el apoyo de sus vecinos IDEAL.ES Sábado, 3 febrero 2018, 12:04

Ramón Cibrián despedía a su esposa la madrugada del martes únicamente acompañado del hijo de ambos, de 33 años y con discapacidad. Sandra Pineda, una voluntaria local de Saltillo, una localidad al norte de México, publicó en Facebook la imagen de Ramón velando en solitario a su esposa."Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tiene ni café. Ni pan y ni una flor, me da tristeza". Publicaba Pineda haciendo un llamamiento público a sus vecinos para que arroparan y ayudaran a Don Ramón.

La difusión y los comentarios de apoyo corrieron como la pólvora entre los vecinos, que acudieron a acompañar a Don Ramón y a su hijo y realizaron incluso donaciones para ayudar a afrontar los costes de la sepultura de su esposa María Asunción.

Los primeros en acudir con comida y flores fueron los miembros de la Policía Municial de Saltillo. Funcionarios y decenas de saltillenses acompañaron a Don Ramón y a su hijo durante la noche hasta la ceremonia religiosa en la que Doña María recibió su último adiós.