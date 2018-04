5 situaciones en las que el seguro de tu coche puede no cubrirte La Guardia Civil ha publicado en Twitter una infografía en la que se reflejan distintas situaciones en las que el seguro podría denegar el pago de los daños IDEAL.ES Miércoles, 18 abril 2018, 07:13

El seguro obligatorio supone una garantía para los conductores, en las situaciones incluidas en la cobertura de la póliza. Sin embargo, esas situaciones podrían dejar de estar cubiertas, si se dan determinadas circunstancias.

Así lo recuerda la Guardia Civil en Twitter, donde ha publicado una infografía para mostrar a sus seguidores en qué situaciones el seguro puede «lavarse las manos» y reclamar al conductor la restitución de los gastos ocasionados en un siniestro. Estos son algunos ejemplos:

1. Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas. En caso de dar positivo, la aseguradora negará la indemnización.

2. Desastres naturales. Se entienden como desastres naturales aquellos que se pueden producir en un terremoto, una riada, huracán o la caída de un árbol, entre otros. En estos casos, se hará cargo el Consorcio de Compensación de Seguros.

3. Participación en competiciones. SI el conductor participa en una carrera sin una cobertura específica, o lo hace en apuestas o competiciones ilegales, el seguro no se hará cargo de los daños que se puedan producir en un accidente.

4. No disponer del carné correspondiente. Los daños no serán cubiertos si el conductor no dispone de carné o licencia.

5. Daños causados voluntariamente. Si se comprueba que el tomador del seguro, el asegurado, conductor, propietario o alguien allegado provoca un daño al vehículo de forma intencionada, el seguro no cubrirá los daños, a no ser que se haya provocado para evitar un mal mayor. También se pierde la cobertura si se incurre en falsedad intencionada o simulación en la declaración de un siniestro.