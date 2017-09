¿Qué significa la flecha que hay junto al dibujo de la gasolina en tu coche? No todos la llevan, pero si el tuyo la tiene te puede ser muy útil IDEAL.ES Domingo, 17 septiembre 2017, 10:32

Generalmente, los coches modernos tienen un montón de accesorios que muchas veces no sabemos para qué sirven. Por ejemplo, ¿te has fijado en la flecha que aparece junto al dibujo del surtidor de gasolina? No todos los modelos lo tienen, pero si el tuyo es uno de ellos, te puede ser muy útil.

Esta flecha fue inventada por los fabricantes de coches para indicar al conductor en qué lado tienen la tapa del depósito para que a la hora de repostar te sea más cómodo utilizar los surtidores situados en un lado o en el otro, dependiendo de donde tengas la entrada para la manguera.

Sin duda, una buena indicación por si eres de aquellos que nunca recuerda en qué lado se encuentra.