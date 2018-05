«El sexo ha desaparecido»: su marido prefiere los videojuegos a las relaciones sexuales con ella Fotolia Una mujer ha publicado una carta, que ya se ha hecho viral, quejándose de esta situación con su esposo IDEAL.ES Sábado, 5 mayo 2018, 11:10

Casos de adicción a los videojuegos hay cientos y muy diferentes, pero este último se ha hecho viral. Una mujer no ha dudado en hacer pública su situación actual con su pareja. Resulta que su marido prefiere echar las horas con los videojuegos que tener sexo con ella y solo llevan unos meses casados.

La carta ha sido publicada en la revista LifeHacker. En ella su autora asegura que por culpa de los videojuegos la relación ha caído en un estado preocupante. «Llevamos casados desde hace seis meses, pero los últimos dos han sido los peores. Juega demasiado a menudo, tanto es así que nuestra relación ha pasado a ser una prioridad menor. Puede pasarse horas jugando con sus amigos, desde las ocho de la tarde hasta que me quedo dormida. El sexo ha desaparecido casi por completo», asegura.

La afectada ha contado incluso el número de veces que se acuestan a lo largo de la semana. «Antes, hace dos meses, nos acostábamos una media de cinco veces a la semana. En algunas ocasiones incluso todos los días. Ahora estoy insatisfecha en ese sentido». Llegó a plantearle el problema a su marido a lo este le respondió que encuentra el sexo aburido. «Cuando me respondió, no supo tampoco decirme qué mejorar o cambiar». Una situación que puede parecer curiosa pero que no deja de ser un síntoma más de la adicción a los videojuegos.

La revista LifeHacker ofreció algunas soluciones a esta mujer en su artículo: acordar un determinado número de horas para que su marido disfrute de los videojuegos, pero también otras para que la pareja haga diferentes actividades juntos, y entre ellas, practicar sexo.