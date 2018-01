La sesión de fotos que ha impactado al mundo: un 'Ecce Homo' familiar Denuncia su indignación al ver el resultado del reportaje fotográfico de una 'profesional' IDEAL.ES Lunes, 15 enero 2018, 12:17

Pame Dave Zaring ha utilizado Facebook para compartir su desconcierto al recibir el resultado de unas fotografías familiares por las que había pagado 250 dólares. Él y su familia se han convertido en los 'Ecce Homo', pero versión fotografía.

Según ha afirmado Dave en la red social, contrató a una profesional a la que pagó 250 dólares por una foto de familia. Sin embargo, cuando recibió el resultado descubrió que todos habían sidos retocados con Photoshop y no con mucho éxito.

"Bien. Esto NO es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser una profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto NO es una broma - producto final".

A pesar de todo, Dave asegura que no se ha reído tanto en años y que insta a compartir su publicación para que todos puedan disfrutar como él. Así la publicación ha sido compartida casi 380.000 veces.

Según explica el hombre el profesor de la fotógrafa nunca le explicó cómo retocar fotos y las sombras de las imágenes eran “muy malas” para lo “bonito, soleado y alegre que estaba el día”. Por esto la profesional se ofreció a volver a repetir la sesión sin coste alguno.