Sergio García pierde los papeles jugando al golf: «¿Buena bola? ¡Te quieres callar de una p*** vez!» AFP Las cosas no le estaban yendo bien y en el hoyo 12 respondió duramente a los elogios del público IDEAL.ES Martes, 15 mayo 2018, 17:42

La última jornada de juego de Sergio García no fue buena. El pasado domingo el golfista no estaba teniendo un buen día, no daba con la tecla. De hecho, ya en el hoyo 12, la bola terminó en el agua por los pelos después de pasearse por el green.

Campeón en The Players en 2008, Sergio García siempre lleva tras de sí un buen número de espectadores en su partido, como en el juego del domingo. Algunos espectadores le gritaron «buen golpe» después de dar el drive en el 12, mientras la bola seguía volando. Un ánimo que provocó la ira de Sergio, consciente de que le esperaba el agua. «¿Buena bola? ¡Te quieres callar de una puta vez, ya! ¡Va al agua, joder!», soltó el castellonense. Una fea forma de responder que ha generado mucha polémica en las redes sociales porque, en un principio, se dio por hecho que la respuesta iba dirigida a un niño.

Dos días después, Sergio Gardía ha publicado un mensaje en las redes sociales pidiendo disculpas por lo ocurrido y dejando claro que sus palabras iban dirigidas a un adulto y no a un niño como se ha publicado en algunos medios.