«Me sentí violada y avergonzada»: una profesora le obliga a cubrir sus pezones porque «distraen al resto de la clase» Lizzy muestra en las redes sociales la camiseta que llevaba en ese momento. / FACEBOOK Para defender a su propia hija, su familia verificó el código de vestimenta de la escuela y comprobaron que la adolescente no había violado las pautas IDEAL.ES Domingo, 8 abril 2018, 15:37

El caso de la estadounidense Lizzy Martinez se ha hecho viral en las redes sociales, hasta el punto de que medios como The Sun se han hecho eco de él. Esta joven de 17 años de Brandeton, Florida, denuncia que fue expulsada de clase por su profesora para que se cubriera los pezones para «evitar su propia vergüenza».

Lizzy asegura que no llevaba sujetador bajo su larga camisa de Calvin Klein y que en ese momento se sintió «violada y avergonzada de su cuerpo». «Me dijo que mis pechos eran una distracción para otros estudiantes de mi clase. Estaba completamente horrorizada, le pregunté '¿estás bromeando?'», añade al citado medio.

Lizzy prosigue su relato de los hechos. «Primero me dio una camisa para ponerme debajo de la que llevaba puesta. Dijo que esto ayudaría a 'reducir el movimiento de mis pechos'. Cuando volví a su oficina con las dos camisas puestas, me pidió que caminara. Echó un vistazo a mis pechos y decidió poner tiritas en mis pezones para cubrirlos«. Lizzy explica que »me sentí violada y totalmente avergonzada. Cuando me dio las tiritas para que me las pusiera, estuve en el baño por lo menos diez minutos llorando. Me sentí muy avergonzada de mi cuerpo«.

Más tarde Lizzy tuiteó «deja de sexualizar mi cuerpo» en su cuenta y la escuela la ha bloqueado en la red social. Para defender a su propia hija, su familia verificó el código de vestimenta de la escuela y comprobaron que la adolescente no había violado las pautas.

Si bien la madre de Lizzy la ha sacado del instituto ella dice que no piensa dejar de asistir a clase. Por su parte, el colegio ya ha confirmado que los sujetadores obligatorios se agregarán al código de vestimenta cuando se actualice.

«Me contaron que mi profesora dijo que estaba siendo una 'distracción', pero nunca noté nada en clase. Nadie me dijo nada, nadie me miró raro. Dijeron que mis compañeros de clase se reían de mí cuando fui al baño«, concluye Lizzi.