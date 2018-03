Semana Santa 2018 en Huesca: horarios e itinerarios de las procesiones Habrá catorce procesiones entre las que destacan las tradicionales como La entrada de Jesús en Jerusalén, El Cristo de los Gitanos, etc IDEAL Viernes, 23 marzo 2018, 12:32

Huesca vivirá su Semana Santa 2018 del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Estos son sus horarios e itinerarios:

Domingo de Ramos, 25 de marzo

Procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén de la Cofradía de San José y Santa Ana

Hora de salida: 11:15

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida en la Iglesia Catedral, C/ Las Cortes, Pl. Arista, C/ Azara, C/ Sancho Abarca, Pl. López Allué, Tr. Cortés, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, C/ Las Cortes, Pl. de la Catedral.

Procesión del Cristo de los Gitanos de la Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos.

Hora de salida: 22:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida desde la Iglesia Catedral, C/ Las Cortes, C/ San Salvador, Tr. Mozárabes, Pl. de los Fueros, C/ Santos Justo y Pastor, C/ Desengaño, C/ Doña Petronila, C/ Las Cortes, Iglesia Catedral.

Lunes Santo, 26 de marzo

Procesión del Cenáculo de la Cofradía Salesiana del Santo Caliz.

Hora de salida: 21:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida del Colegio Salesianos, transcurre por: Avda Monreal, Coso Alto, C/ Moya, Pl López Allué, C/ Cortés, Pl San Pedro, C/Ramiro el Monje, C/ Goya, Coso Bajo y llegada Pl Santo Domingo.

Procesión del Prendimiento de la Cofradía del Prendimiento.

Hora de salida: 23:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida de la Pl Santo Domingo, transcurre por: Pl Unidad Nacional, C/ Tenerias, C/ Ramon y Cajal, C/ Jose Mª Lacasa, C/ Lanuza, Coso Bajo y llegada Pl Santo Domingo.

Martes Santo, 27 de marzo

Procesión de Jesús atado a la Columna de la Cofradía de Nuestro Señor atado a la Columna.

Hora de salida: 20:30

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida del Colegio San Viator, transcurre por: C/ del Parque, C/ Capuchinas, C/ Amistad, Coso Alto, Coso Bajo y llegada Pl Santo Domingo.

Procesión de la Coronación de Espinas de la Cofradía de la Preciosísima Sangre.

Hora de salida: 23:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida desde la Iglesia de San Lorenzo, transcurre por: Pl San Lorenzo, C/ San Lorenzo, Pl Santa Clara, C/ Cabestany, C/ Zaragoza, C/ Berenguer, C/ San Orencio, Pl San Lorenzo, Coso Bajo y llegada Pl Snto Domingo.

Miércoles Santo, 28 de marzo

Procesión de la Enclavación de la Cofradía de Santiago.

Hora de salida: 20:30

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida desde la Iglesia de Santiago Apóstol, transcurre por: C/ del Parque, C/ Miguel Server, Coso Alto, C/ Ramiro el Monje, C/ Goya, Coso Bajo y llegada Pl Santo Domingo.

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Hora de salida: 23:00

Hora de regreso: indefinido

Itinerario: Salida desde el interior de la Santa Iglesia de la Catedral, transcurre por: Pl. de la Catedral, C/ Santiago, Pl. Lizana, Coso Alto, encuentro en la Pl. de la Inmaculada, C/ Villahermosa, Pl. López Allué, C/ Cortés, Pl. de San Pedro, C/ San Salvador, C/ Las Cortes, Pl de la Catedral y llegada al interior de la Santa Iglesia de la Catedral.

Viernes Santo, 30 de marzo

Procesión del Cristo del Perdón de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón.

Hora de salida: 00:30

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida desde la Pl. Santo Domingo, transcurre por: Coso Bajo, C/ Ramiro el Monje, Pl. de San Pedro, encuentro con la Virgen de la Dolorosa, C/ Cortés, Pl López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo y llegada Pl. Santo Domingo.

Procesión de la Dolorosa de la Cofradía de la Dolorosa .

Hora de salida: 00:30

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Salida desde la Pl. de la Catedral, transcurre por: C/ Las Cortes, C/ San Salvador, Pl. de San Pedro, encuentro con el Cristo del Perdón, C/ Cortés, Pl López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo y llegada Pl. Santo Domingo.

Exaltación del tambor

Hora de salida: 12:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Se reúnen las diferentes secciones de instrumentos en la Plaza de San Pedro, para que una a una realicen un toque en el interior de la Plaza López Aullé. A las 13:30 horas salida de las distintas secciones de las cofradías desde la C/ Moya, Cosa Alto, Coso Bajo y llegada Plaza Santo Domingo.

Desfile de romanos

Hora de salida: 14:00

Hora de regreso: indefinida.

Itinerario: Pl de la Catedral, C/ Santiago, Pl. Lizana, Coso Alto, Coso Bajo y llegada Pl Santo Domingo, donde adoran y hacen guardia ante el Cristo Yacente. Seguidamente comienza la adoración de los fieles.

Solemne Procesión del Santo Entierro de la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz.

Hora de salida: 19:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario:Salida desde la Pl de Santo Domingo, transcurre por: Coso Bajo, C/ Ramiro el Monje, Pl de San Pedro, C/ San Salvador, C/ Las Cortes, Pl de la Catedral, C/ Santiago, Pl Lizana, Coso Alto, Coso Bajo y llegada Plaza Santo Domingo.

Domingo de Resurrección, 1 de abril

Procesión del resucitado de la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz.

Hora de salida: 11:00

Hora de regreso: indefinida

Itinerario: Iglesia de Santo Domingo, Coso Bajo, C/ Goya, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, C/ Las Cortes, Iglesia Catedral.