Seis curiosidades de la vida del Papa Francisco que no podrás creer

Trabajó como profesor de Literatura y Psicología en varias escuelas de educación secundaria en Argentina, y más tarde de Teología

Tras la renuncia de Benedicto XVI al cargo papal, el 13 de marzo de 2013 fue elegido Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergolio y se convirtió en el primer Papa latinoamericano, además de ser el primero de los papas en elegir el nombre de Francisco. Nació en Buenos Aires en en el año 1936, en una familia de origen modesto.

1.No ve la televisión

La primera curiosidad sobre el pontífice es que no ve ni la televisión, solo lee un períodico, así lo confesaba en una entrevista a un diario argentino: "Diario leo solamente uno, La Repubblica, que es un diario para sectores medios. Lo hago a la mañana y no me lleva más de 10 minutos ojearlo. Televisión no veo desde el año 1990 (se toma el tiempo para responder). Es una promesa que le hice a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990".

2.Multilingüe

Domina varios idiomas entre los que se encuentra el alemán, latín, español e italiano. También entiende otras lenguas portugués, inglés e incluso ucraniano. También sabe piamontés, un dialecto italiano, ya que su padre emigró Argentina desde la región italiana de Piamonte.

3.Tuvo novia

Aunque parezca mentira el actual Papa sí que se enamoró y fue a la edad de 12 años, de una muchacha llamada Amalia, de hecho le dijo: "Si no me caso con vos, me hago cura", explicaba la amiga de la infancia del Papa Francisco al diario El Mundo.

También añadía que fue algo inocente de niños: "No tengo nada que ocultar, si fue una cosa tan de niños y tan limpio. Creo que me ofreció casamiento porque quería seguir el ejemplo de su casa y formar una familia".

4.Futbolero

Ser Papa no le impide ser un gran aficionado al fútbol, pasión que heredó de su padre, ya que éste era un gran seguidor del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del que además de tener camisetas de él, tiene su carné de socio.

Además, desde que fue nombrado, grandes futbolistas le han regalado camisetas que ha decido coleccionar, una colección que es digna de todo un forofo del fútbol.

Pero no solo el fútbol es uno de sus deportes favoritos, sino que el baloncesto también lo es, y de hecho el Papa cuando era joven solía practicar este deporte, por lo que también muchas personas le obsequian con camisetas de equipos de baloncesto.

5.Entregado a los desfavorecidos

El Viernes Santo del año 2001 cuando aún era arzobispo de Buenos Aires, visitó el hospital de Muñiz para celebrar una misa y lavar los pies de 12 enfermos de sida. Esta misa que estuvo dirigida a pacientes, médicos, voluntarios y familiares de los mismos.

Llevó la comunión a los enfermos que no pudieron acudir a la misa y fue entonces cuando se detuvo en la sección reservada a pacientes con sida, entonces fue cuando seleccionó a 12 y les lavó y después les besó los pies, recreando así el pasaje de la biblia que tuvo Jesús en la biblia con sus apóstoles.

6.Triple nacionalidad

El Papa Francisco tiene la nacionalidad de tres países, es decir, que es ciudadano legal de tres rincones del mundo. En primer lugar, Argentina, que fue donde creció y vivió durante mucho tiempo.

También es ciudadano italiano, ya que recordamos que su padre era de una pequeña región de Italia, pero que emigró a Argentina, y por último del Vaticano.