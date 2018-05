«Estoy seguro de que la chavala disfruta»: escándalo en la Red por el vídeo el profesor que defiende a 'La Manada' El polémico docente universitario, que ya fue sancionado en 2016 por hacer comentarios machistas sobre una alumna, ha desatado el enfado de muchos internautas IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 13:14

Apenas unas horas después de que conociéramos que la víctima de La Manada ha presentado una denuncia por amenazas y contra la intimidad, un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago (USC), ha desatado la polémica en las redes sociales por su contundente defensa del clan sevillano, recientemente condenado. Entre otras cosas,Luciano Méndez Naya asegura en su post de Facebook que la «chavala disfrutó» y pide la libre absolución de los jóvenes.

Este profesor de matemáticas de la Universidad de Santiago da así su particular versión de lo que sucedió aquella noche en Pamplona:. «Simplemente la chavala sola y borracha en Sanfermín dio con cinco tipos con ganas de marcha. Les acompaña a un hotel con intención de hacer amor, no les dan habitación, se morrea con los tipos, se meten en un portal (…) No he visto el vídeo pero estoy seguro de que la chavala disfruta la situación. Después no se qué pasó. O los tipos se largaron y la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible».

Méndez Naya tilda también de «convincente» la versión que dice que de mutuo acuerdo, ella les dijo que les necesitaba denunciar por violación para que me dieran la píldora del día después.

El docente dice que los jueces «hicieron un pacto entre los tres para no crear demasiado conflicto social» y por ello ahora pide «la libre absolución para los chavales de 'La Manada'».

Tras estas imágenes los internautas han desatado su ira contra el profesor, que ya fue sancionado en 2016 por la Universidad de Santiago de Compostela por hacer comentarios machistas sobre una alumna.