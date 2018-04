Los secretos sobre ti que sabrás si te haces esta prueba de ADN 03:16 Por un precio entre 70 y 400 euros recibes un kit, dejas una muestra de ADN, saliva sobre todo, lo envías y en un par meses tienes los resultados. Informes de hasta 300 páginas que te dicen por ejemplo cuáles son tus orígenes ATLAS Lunes, 30 abril 2018, 10:20

El ADN está de moda por la posibilidad de hacer análisis personalizados que nos ofrecen información sobre nuestros ancestros o nuestra predisposición a enfermedades. Datos que los expertos aconsejan que se tomen con prudencia pero que pueden darnos pistas sobre nuestro estado de salud y nuestra ascendencia.

Averiguar nuestros secretos biológicos más ocultos nunca ha sido tan fácil. Por un precio entre 70 y 400 euros recibes un kit, dejas una muestra de ADN, saliva sobre todo, lo envías y en un par meses tienes los resultados. Informes de hasta 300 páginas que te dicen por ejemplo cuáles son tus orígenes remontándose hasta miles de años atrás en el tiempo como explica Nacho Esteban, presidente de 24Genetics y que también aportan información sobre la salud, incluso con porcentajes de probabilidades de padecer una enfermedad.

Ramón Catalá, presidente de TellmeCell explica que puede servir para tomar precauciones y estar prevenido. Informes que en cualquier caso, y como apunta Lluis Montoliu, investigador en el centro nacional de biotecnología, hay que tomar con precaución porque no solo no conocemos todo el funcionamiento de nuestro genoma sino que además también nos influyen las circunstancias medioambientales.

Si se anima, ojo. sus datos más íntimos estarán custodiados por una empresa y de los acuerdos firmados con ella dependerá que sigan siendo solo suyos. No solo eso, su test de ADN también es el test de su madre y de padre. Quizás ellos no quieran saber de dónde viene y si están predispuestos a sufrir o no alguna enfermedad en concreto.