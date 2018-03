Santoral de hoy, Viernes de Dolores: qué santos se celebran el 23 de marzo en la Onomástica A través de la página web de Ideal.es te ofrecemos una recopilación diaria de todos los santos de cada jornada IDEAL.ES Viernes, 23 marzo 2018, 10:12

El arranque de la Semana Santa 2018 llega hoy, Viernes de Dolores, con la celebración de un día muy marcado en el santoral. No cabe duda de que la onomástica de este viernes 23 de febrero viene marcada por uno de los nombres más comunes en el calendario. Y es que, ¿quién no conoce alguna Lola? No en vano, en España hay 208.617 mujeres que se llaman Dolores, según el censo del Instituto Nacional de Estadística. Del mismo modo, y como curiosidad, cabe destacar que hasta 27 hombres reciben también este nombre, aunque se asocia generalmente al sexo femenino.

Otra particularidad del Viernes de Dolores es que es el santo que más cambia Cabe destacar que, cada año, este santo cae en un día diferente, por lo que hay que ajustarse al calendario para celebrarlo.

Para consultar el santoral gratis con todos los santos de la jornada de hoy, puedes ver todos los nombres que celebran su día en la presente fecha de este Viernes de Dolores 23 de marzo gracias a la recopilación que te ofrecemos en Ideal.es diariamente, y con la que puedes conocer la onomástica de hoy.

De esta forma, los santos correspondientes al día de hoy, y en cuya fecha se festeja la jornada en la que fueron reconocidos por la Iglesia Católica, son los siguientes.

Santos

Viernes de Dolores

San José Oriol

Santo Toribio de Mogrovejo

San Fingar

San Gualterio

San Otón de Ariano

San Pedro Higgins

Santa Rebeca de Himlaya

Beatos

Del mismo modo, este Viernes de Dolores 23 de marzo también es el día de un conjunto de beatos, que aunque no alcanzan la categoría de santos, también reciben festejo en esta jornada. Dichos beatos son los siguientes:

Beata Anunciata Cocchetti

Beato Edmundo Sykes

Beato Metodio Domingo Trcka

Beato Pedro de Gubbio