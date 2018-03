El salvavidas de los 'profes' de ESO cuando ya no pueden más: “Niños, os pongo una 'peli' y a comentarla” BLOG "Ser 'profe' de los primeros cursos de ESO no es fácil. El alumnado suele estar en plena edad del pavo y eso significa un 'no parar'" JUEZ CALATAYUD Sábado, 3 marzo 2018, 09:23

El juez Calatayud recoge en la última entrada de su blog una situación que se suele dar en la ESO de nuestros colegios entre profesores y alumnos:

"Ser ‘profe’ de los primeros cursos de ESO no es fácil. El alumnado suele estar en plena edad del pavo y eso significa un ‘no parar’. Los estudiantes no se pueden estar quietos ni callados. Es como si estuvieran sentados sobre una hoguera. Pero lo mejor para saber de qué hablamos es que sean los propios ‘profes’ y ‘profas’ los que describan su día a día. “Seño, menganito me está copiando”. “Seño, ¿puedo ir al baño?”. “Seño, menganita me ha dicho tontopollas”. “Profe, fulanito dice que me va tocar una teta”.

Siga leyendo aquí.