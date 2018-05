La verdad sobre cuándo caducan realmente los medicamentos Si alguna vez has tomado alguna caja de aspirinas caducadas, ¿puede tener efectos adversos? IDEAL.ES Domingo, 6 mayo 2018, 12:58

Es obligatorio incluir la fecha de caducidad en el etiquetado de cualquier medicina. Es decir, la fecha que señala el final del periodo durante el cual el producto farmacéutico mantiene la composición y la actividad de su principio activo al 100%. No es, por tanto, una fecha que indique cuándo es peligroso o ineficaz.

El responsable es el fabricante, éste no se pillará los dedos y marcará una fecha con unos márgenes de seguridad lo suficientemente amplios para asegurar sus propiedades con las condiciones de conservación más adversas y ser rentable económicamente.

Según las recomendaciones de la OMS, desde 1982 se establece una fecha de caducidad máxima de cinco años para todas las especialidades farmacéuticas, aunque algunas medicinas aguanten mucho más.

El propio vicepresidente de Bayer reconoció que son bastante conservadores, por ejemplo, con la fecha de caducidad de la aspirina: dos años. Y eso a pesar de que en estudios de la propia empresa han demostrado su efectividad con el 100% de propiedades cuatro años después de su fecha de fabricación.

Si el medicamento está bien envasado, no se abre, no es un líquido, suspensión o ungüento (nitroglicerina, insulina, gotas oftálmicas y antibióticos en forma líquida), no necesita refrigeración (vacunas, productos biológicos o sanguíneos) y se almacena sin luz y sin humedad no perderá sus propiedades hasta bastante después de la fecha de caducidad.