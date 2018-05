Los síntomas del duro Síndrome de Fatiga Crónica: «Nuestra hija se comía el mundo y ahora es una anciana de 90» «Cuando no estoy tan cansada y tengo un mínimo de fuerzas, aprovecho para ver una serie o una película, pero solo puedo hacerlo en los días buenos...» IDEAL.ES Domingo, 13 mayo 2018, 11:51

Candela es una joven de 29 años, titulada en Derecho y Administración de Empresas, cuya vida cambió por completo tras serle diagnosticada una enfermedad. «Hace dos años y medio que ocurrió todo. Me encontraba estudiando para las oposiciones cuando una fatiga bestial se apoderó de mi cuerpo. Duraba días y, después, conseguía recuperarme. Estuve con intervalos de este tipo casi un año, hasta que los médicos dieron con un diagnóstico: tenía el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) —también conocido como Encefalomielitis Miálgica (EM)—. Llevo año y medio con inmunoterapias, pero la realidad de mi día a día es que permanezco el 80% del tiempo en la cama».

Según informa ABC, le es imposible salir a la calle. No puede recibir visitas porque el cansancio no le deja hablar con nadie. Tiene, constantemente, una sensación de aturdimiento, de niebla mental. Se pasa el día medio dormitando, aunque no llegue a estar dormida del todo.

En sus días buenos, Candela explica que «cuando no estoy tan cansada y tengo un mínimo de fuerzas, aprovecho para ver una serie o una película, pero solo puedo hacerlo en los días buenos. No salgo a la calle, ni siquiera soy yo la que va al médico, sino mi madre».

El 12 de mayo se celebra el Día Internacional contra este síndrome, la fibromialgia y otras enfermedades crónicas. La madre de Candela, Raquel Mena lo ha dejado todo por cuidar a su hija: «Soy sus pies y sus manos». Mena tiene la esperanza de que todo pueda cambiar. «Teníamos una hija que se comía el mundo y se ha convertido en una anciana de 90», concluye.