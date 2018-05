Los 8 síntomas que alertan de que tienes el Virus del Nilo Occidental Este virus se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado. Te decimos también cómo evitar el contagio IDEAL.ES Martes, 15 mayo 2018, 07:38

El virus del Nilo Occidental es una afección provocada por la picadura de un mosquito infectado, cuya incidencia se incrementa en considerablemente en Estados Unidos con la llegada del calor, aunque en muchas zonas la exposición se produce durante todo el año. No obstante, cabe destacar que no todos los mosquitos están infectados y que no todas las personas que sufren la picadura de un mosquito infectado acaban contrayendo el virus.

A quién afecta la enfermedad

- La enfermedad puede afectar a los niños, aunque suelen presentar únicamente síntomas gripales leves

- Los mayores de 50 años con el sistema inmunitario debilitado por el VIH/SIDA, cáncer o trasplante de órganos están más expuestos a la infección

- El virus del Nilo Occidental no se transmite de una persona a otra

Síntomas

- Fiebre

- Rigidez del cuello y espalda

- Dolores musculares

- Fatiga

- Dolor en las articulaciones

- Ganglios inflamados

- Erupción en la piel

- En los casos más graves, puede provocar encefalitis

Cómo evitar el contagio

- Usar protección contra la picadura de mosquitos, como repelentes o similares

- Evitar las zonas en las que hay mosquitos (como arroyos, estanques y piscinas) a primera hora de la mañana y a última de la tarde, ya que están más activos en estas franjas horarias

- Usar calcetines, manga larga y pantalones largos, siempre que sea posible