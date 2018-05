El serio aviso de un nutricionista: «Padres e hijos deben comer el mismo menú» Sólo con darles leche con cacao, yogur con azúcar y algún producto de bollería, ya se sobrepasa la cantidad de azúcar recomendada por la OMS IDEAL.ES Domingo, 27 mayo 2018, 02:33

La alimentación de los más pequeños es un factor clave para su desarrollo, es por eso que los nutricionistas y pediatras insisten en la necesidad de que los niños coman frutas y verduras y en la responsabilidad de los padres en este sentido. Así lo afirma la doctora Paloma Gil, autora de 'Los niños sí comen verduras', quien advierte que si en casa no se les ofrece una buena alimentación, «es normal que acaben comiendo macarrones con nata, pizza congelada o pollo empanado con forma de dinosaurio».

En una entrevista en ABC, Gil explica que la amplísima oferta de productos alimenticios que no son alimentos es la culpable de que sea tan difícil conseguir una dieta infantil saludable. «Competimos con infinidad de productos hechos para que nuestros hijos los adoren y nos vuelvan locos para que se los compremos», dice la doctora, que añade que está en las manos de los padres decidir si se les proporciona estos alimentos de forma esporádica o de manera habitual.

Y es que, según afirma, sólo con darles leche con cacao, yogur con azúcar y algún producto de bollería, ya se sobrepasa la cantidad de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, Gil apunta a que no es necesario obligarles a comer verdura, sino que lo ideal es educarles para que entiendan que su alimentación es muy importante, de forma que la consuman por voluntad propia. Por ello, la doctora recomienda que cada día se les dé una alternativa vegetal para educar su paladar. «Si tú les vas ofreciendo día a día, acaban por entender que en casa se come lo que hay, no lo que ellos quieren», afirma rotunda, añadiendo que, de esta forma, todos los niños acaban por acostumbrarse.

El objetivo, según afirma la doctora, es que todas las familias cumplan una regla en la mesa: que padres e hijos coman el mismo menú.