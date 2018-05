¿Te puedes comer un yogur caducado? ¿Cómo sabes si está en mal estado? Estas son las 3 claves para saber si un yogur está en mal estado IDEAL.ES Sábado, 19 mayo 2018, 11:46

La fecha de caducidad o consumo preferente de los alimentos suele ser orientativa, en la mayoría de los casos, por lo que si un producto caduca en una fecha concreta, no ocurrirá nada si al día siguiente lo ingerimos. Pero, ¿podemos comer un yogur que lleva varios días caducados?

Según los expertos, no existe un número de días concreto en los que sea seguro consumir un yogur una vez superada la fecha de caducidad. No obstante, conforme van pasando los días, el alimento va perdiendo sus propiedades, aunque esto no quiere decir que pasarse de la fecha pueda provocar un daño en la salud del consumidor.

Esta afirmación tiene su base en la propia naturaleza del yogur, ya que tiene un pH muy ácido, impidiendo que se establezcan patógenos que puedan provocar alguna enfermedad. Además, al estar elaborado con leche pasteurizada, la carga microbiana desaparece desde el principio del proceso de elaboración.

¿Qué ocurre, entonces, si tomamos un yogur caducado?

Tomar un yogur cuya fecha de caducidad o de consumo preferente haya expirado no supondrá un peligro para la salud, pero encontraremos un sabor mucho más ácido y estará mucho más seco, afectando a su aroma y a su sabor. No obstante, los expertos recomiendan respetar las fechas, para un mayor aprovechamiento de sus propiedades, como el efecto probiótico.

¿Cómo podemos saber cuándo el yogur está malo?

1. Si el yogur tiene la tapa perforada, abierta, descolorida o húmeda o si el envase está roto, debemos tirar el producto, ya que puede estar contaminado y corremos riesgo de intoxicación.

2. Si el yogur tiene más líquido de lo habitual o una textura diferente, también debemos desechar el producto.

3. Si desprende un olor o sabor demasiado agrio, significa que el yogur no está en buen estado.