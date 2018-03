La poco exigente dieta 5:2 para adelgazar: solo dos días de esfuerzo Es un método de adelgazamiento cuya clave está en la reducción de las calorías en unos días determinados IDEAL.ES Lunes, 26 marzo 2018, 13:52

Es bien sabido que para adelgazar es necesario consumir menos calorías de las que se queman al día, pero también es cierto que la calidad de los alimentos influye considerablemente en la pérdida de peso. Es por eso que, aunque dos alimentos contengan las mismas calorías, debemos decantarnos siempre por el que más nutrientes nos aporte. Y es que, sin los nutrientes necesarios, la dieta no será efectiva a largo plazo, tal y como sucede con la famosa de la banana matinal.

Esto, precisamente, es lo que mantienen los creadores de la dieta que Beyoncé sigue al pie de la letra y que le permite tener un cuerpo de escándalo. Se trata de la dieta 5:2, un método de adelgazamiento que consiste en cinco días semanales de consumo normal de calorías y dos días más restrictivos. Así, la reducción de las calorías durante dos jornadas será suficiente para que empecemos a perder peso de forma paulatina.

Concretamente, los días de restricción deben situarse, aproximadamente, en las 900 calorías para los hombres y en 600 para las mujeres. Según los expertos, esta reducción es peligrosa si se alarga en el tiempo, pero si se combina con días de consumo sin déficit, el resultado será mucho más positivo a la hora de perder grasa y para ganar masa muscular de forma simultánea, es decir, conseguiremos un cuerpo mucho más tonificado.

Una posible forma de realizar este ayuno intermitente es dejar que transcurran 16 horas entre la cena de la noche anterior y el desayuno. Después, en las horas restantes, se deberán consumir alimentos saciantes y ricos en proteínas, así como vegetales y grasas saludables.

El resto de días, aunque podemos consumir una cantidad de calorías normal, no podemos comer en exceso, porque la dieta, entonces, no daría resultado alguno. De esta forma, durante los 5 días en los que no reduzcamos las calorías, debemos huir de los fritos, aderezos, salsas y azúcares.