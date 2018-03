El peligro oculto de la dieta conjunta que nadie cuenta: el divorcio Los protagonistas rondaban los 130 kilos cuando él decidió ordenar su alimentación, algo que no terminó de gustar a su esposa IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 11:57

La historia de este matrimonio de treintañeros que le vamos a contar tuvo un final catastrófico. Y así fue por una simple dieta. Como leen. Él tiene 31 años y ella 32, y llevaban 12 años casados. El pasado año decidieron cambiar sus hábitos alimenticios ya que ambos pesaban unos 130 kilos. Su vida se reducía en ir de la casa al coche, del coche al trabajo y vuelta a empezar. “No paseábamos, no nos íbamos de vacaciones, no hacíamos más que mirar el teléfono. Nuestra vida sexual era inexistente”, reconocen.

Así lo difundió él a través de un texto en la red social Reddit. El marido decidió descargar una aplicación para contar las categorías para cerciorarse de que no sobrepasaba el límite. También empezó a caminar.

"No me atrae ni tu nuevo cuerpo ni tu nueva actitud. Nunca pensé que me ibas a recordar a mis acosadores y es en eso en lo que te has convertido"

Su mujer, por su parte, vio que llegó a perder hasta cuatro kilos. Entonces decidió que durmiese en la otra habitación -en principio por sus ronquidos- y hasta se comunicaban por WhatsApp o correos electrónicos. ¿Sabe cuál es la mejor dieta para adelgazar? ¿Baja en grasas o en carbohidratos?

La mujer, a través de Facebook, según recoge ‘El Español’, decidió iniciar una batalla para cambiar el mundo por la discriminación a los obesos. Mientras, su marido logró perder hasta 50 kilos. En el mismo tiempo, ella ganó nueve, por lo que tomó una última decisión. “No me atrae ni tu nuevo cuerpo ni tu nueva actitud. Nunca pensé que me ibas a recordar a mis acosadores y es en eso en lo que te has convertido”, le dijo. A partir de ahí comenzó el proceso de separación.