Un pediatra alerta que «los niños gorditos no están bien alimentados» ¿Cómo debe alimentarse a un hijo con sobrepeso?: este médico desmonta mitos sobre la alimentación para los más pequeños CHRISTIAN LLANO Viernes, 27 abril 2018, 13:09

El pediatra del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Jorge Martínez, aprovechando su presencia durante una presentación organizada por Nutriben, ha analizado siete cuestiones que se viven a diario en las casas españolas. Están relacionados directamente con la alimentación de los más pequeños. La realidad es que los niños «gorditos» no se alimentan bien, pero hay ciertos mitos que han quedado desmontados con su discurso, tal como recoge 'ABC'.

¿Cómo debe alimentarse a un hijo con sobrepeso? El consejo es ordenar su alimentación y también esforzarse en los platos preparados en casa. Por ejemplo, determina que los purés hechos en casa no son mejores que los industriales, que se alimentará mejor si no se añade, que los productos ecológicos no tienen tantos beneficios como se apunta, la relevancia de las frutas como fuente de vitaminas, que los alimentos frescos son más nutritivos, y que el exceso de proteínas puede ser contraproducente.

También 'El correo farmacéutico' se hace eco del discurso del especialista. Recalcó la importancia de sumar o evitar el azúcar o la sal en los productos y reconoció que «la agregamos por costumbre los adultos porque tenemos adaptado el paladar para detectar esas carencias». Sin embargo, para la alimentación de un bebé, «en muchos casos son prescindibles e imprescindibles». «Si se evitan o se añaden, debe hacerse con mucha precaución», comentó. Pero la realidad es que hoy, el sobrepeso no preocupa lo que debiera a los padres.

Sobre la sal recalcó que puede «ocasionar problemas de tensión arterial» y sobre el azúcar que deriva en «caries» o «dependencia al sabor dulce». Además, sobre los purés caseros, «no son tan malos» ya que «las recetas caseras tienden a llevar cantidades erróneas de nutrientes», mientras que los industriales «cumplen con la legislación».

Finalmente, sobre las proteínas, aclaró que «no se deben abusar de ellas». Recomendó «no emplear más de 100 gramos diarios en niños de entre 12 y 24 meses». Y es que ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó en 2016 que el número de lactantes y pequeños con problemas de obesidad, que aumenta la probabilidad de cáncer en personas jóvenes, o sobrepeso alcanzaba los 41 millones. Si no se controla, se prevé que para 2025 la cifra «pueda ascender a 70», según el pronóstico de Martínez.