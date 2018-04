Esto es lo que pasa realmente en tu cuerpo cuando haces dieta y pierdes mucho peso La eliminación de una gran cantidad de grasa corporal puede provocar efectos negativos IDEAL.ES Martes, 10 abril 2018, 00:15

Perder peso es algo que se puede conseguir a base de sacrificio y constancia, tanto con la alimentación como el ejercicio físico. Sin embargo, perder muchos kilos no es siempre tan satisfactorio como puede parecer, ya que la eliminación de una gran cantidad de grasa corporal puede provocar efectos negativos, como la aparición de pliegues antiestéticos en la piel de barriga y muslos.

Eso, precisamente, es lo que le ha ocurrido a Lauren Palette, una mujer de 38 años que, a pesar de haber perdido más de la mitad de su peso con dieta y ejercicios, siente «vergüenza y disgusto» al ver los pliegues que se han formado en su vientre y lo incómodo que resulta que la piel sobrante roce continuamente sus muslos provocándole irritación y sarpullidos.

Palette sufría sobrepeso ya desde bien pequeña. Cuando era adolescente, tal y como afirma en el programa de televisión 'Skin Tight' de la cadena TLC, su obsesión era comer y cenar en bares y restaurantes a diario e ingerir comida basura a todas horas. «Estaba tan molesta y angustiada por cómo me veía y por lo que me estaba perdiendo de la vida que cada vez comía más», dice Palette en el citado espacio televisivo.

De esta forma, la joven llegó a alcanzar los 182 kilos cuando tan sólo tenía 24 años, lo que le provocó graves problemas de espalda. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical a su vida, poniéndose a dieta y realizando ejercicio físico a diario. «En ese momento sentí que si no recuperaba mi vida ya, nunca lo podría hacer. Así que tomé la decisión, por fin, de bajar de peso», explica en el video avance del episodio en el que cuenta su historia.

A base de esfuerzo y constancia, Palette logró adelgazar 107 kilos y en la actualidad su peso es de 74. No obstante, se encuentra realmente insatisfecha. «Mi exceso de piel me pesa emocionalmente más de lo que lo hace la propia piel. Me devuelve a esa sensación de vergüenza y disgusto».