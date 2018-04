El número de afectados de Párkinson se duplicará en 20 años Los pacientes tardan hasta tres años en obtener un diagnóstico LAURA CANO Jueves, 12 abril 2018, 09:53

El 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras el Alzhéimer. La Sociedad Española de Neurología (SEN) advierte que el número de afectados de Párkinson se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050, ya que tanto la prevalencia como su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas en España. En concreto, el 2% de los mayores de 65 años y el 4% de los mayores de 85 años padecen Parkinson en nuestro país en la actualidad.

No obstante, esta enfermedad no afecta solo a las personas mayores. El 15% de los pacientes no superan los 50 años y hay casos en los que la enfermedad se inicia en la infancia o en la adolescencia.

Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos de Párkinson. Sin embargo, desde el SEN dicen que se cree que hasta un 25% de ellos tienen, en realidad, otra enfermedad. Los pacientes tardan una media de entre 1 y 3 años en obtener un diagnóstico.

«Aunque el origen de la enfermedad de Párkinson aún se desconoce, al igual que ocurre con la mayoría de enfermedades neurodegenerativas crónicas, se cree que su aparición surge por una combinación de factores de riesgo no modificables, como el envejecimiento o factores genéticos. No obstante, las formas familiares sólo representan alrededor del 5 por ciento de los casos», ha dicho el coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, Javier Pagonabarraga Mora.

Las personas que sufren Párkinson presentan «temblor de reposo, rigidez, pérdida de habilidad o rapidez para realizar funciones motoras, trastornos posturales o trastorno de la marcha», explica el doctor. Sin embargo, ha aclarado que un paciente con Párkinson puede desarrollar, entre cinco y 10 años antes del comienzo de los síntomas motores, otros trastornos como la pérdida de olfato, el trastorno de conducta del sueño REM y la depresión. Por lo que, «conocerlos e identificarlos puede ser clave para poder mejorar los tiempos de diagnóstico de esta enfermedad».

El estreñimiento puede aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad hasta en el 80% de los pacientes, la pérdida involuntaria de saliva en hasta el 75% y los trastornos del sueño en hasta un 90% los pacientes, especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad, han puesto de manifiesto los neruólogos. También se le suma que ciertos síntomas como la ansiedad, la depresión o el estreñimiento son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, mientras que la somnolencia diurna, la producción excesiva de saliva y la disfunción sexual son más prevalentes en los hombres. Cabe destacar que en el 30 o 40% de los casos los pacientes no presentan temblores.

«Los numerosos síntomas motores y no motores que conlleva esta enfermedad, junto con las diversas complicaciones que pueden surgir, hacen que el manejo de la enfermedad de Párkinson no sea sencillo. Puesto que estos pacientes precisan de un manejo adecuado, éste debería realizarse desde las Unidades especializadas de Trastornos del Movimiento», según el doctor.