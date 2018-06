Los 7 motivos por los que te cuesta adelgazar AGENCIAS Muchas personas están gordas cuando en realidad no comen tanto IDEAL.ES Sábado, 2 junio 2018, 13:42

Cada vez queda menos para que llegue el verano y todos quieren lucir cuerpos perfectos. Muchos acuden a las dietas milagro para estar a punto en este operación bikini en la que más de uno se ve sumergido; y otros en cambio se preguntan por qué no logran adelgazar o están gordo cuando en realidad no comen tanto. Los motivos están en tu día a día pero no eres consciente de ello. Te explicamos:

1. Desayunas cereales azucarados

Seguro que eres de los que compras cereales integrales pensando que son mejores para esta operación bikini, pero no es del todo así. Este tipo de cereales poseen grandes cantidades de azúcar que probablemente te estén haciendo engordar. Una buena opción puede ser sustituirlos por pan integral con aceite de oliva o por otros cereales sin azúcar.

2. El deporte, tu punto débil

En general llevas una vida sedentaria en la que haces mucho uso de tu vehículo, casi no vas andando a ninguna parte y encima trabajas sentado. Llegados a una cierta edad al cuerpo le cuesta más eliminar lo que le sobra, de modo que tienes que hacer algo de ejercicio diario, aunque sea caminar treinta minutos a paso ligero.

3. Las cervezas...

Cerveza, copa de vino, la copa de después de cenar... El alcohol engorda más de lo que crees. Si consumes bastante, échele el freno.

4. La cena es tu perdición

Sí, durante el día son todo prisas y no te da tiempo ni casi mirarte al espejo. Por una parte el lógico que llegados al momento de la cena quieras recrearte y disfrutarla, pero ten en cuenta que ponerte púo por la noche es lo pero que puedes hacer. La cena es la comida que tardas más en quemar, así que intenta repartir la ingesta de alimentos a lo largo del día.

5. Estreñimiento

Si apenas vas al baño, te sentirás hinchado y pesado. Algunas de las soluciones son tomarte kiwis en ayunas, ciruelas, copos integrales, semillas de lino... Tendrás que incluir en tu dieta alimentos con mucha fibra a diario.

6. Los frutos secos

Los frutos secos están muy buenos, son muy sanos y suelen incluirse en cualquier dieta. Eso sí, ten en cuenta las cantidades y la hora del día en que los consumes. Los nutricionistas recomiendan apenas un puñadito al día.

7. Dormir bien

Este último punto es esencial puesto que el insomnio nos puede hacer ganar peso, ya que al no estar descansado el cuerpo te pide más grasas y azúcares.