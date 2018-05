Miles de afectadas por un famoso anticonceptivo: de calambres a hemorragias internas Muchas mujeres sufrieron hemorragias internas, ciática, caída del cabello, inflamación del abdomen, calambres, dolores articulados e incluso embarazos no deseados ectópicos AIDA ORTIZ Sábado, 5 mayo 2018, 01:43

A pesar de la retirada del mercado del anticonceptivo permanente Essure el pasado mes de septiembre, las más de 1.400 mujeres afectadas por los efectos secundarios siguen luchando para que los daños causados sean reconocidos e indemnizados, para que los médicos «dejen de tomarles por locas» y para que se agilicen las listas de espera para la retirada del anticonceptivo de sus cuerpos.

La marca, perteneciente a la farmacéutica Bayer, lanzó este anticonceptivo destinado a aquellas mujeres mayores de cuarenta años y con hijos que no quisieran tener más descendencia o para aquellas en cuyos planes no entra la maternidad. Además, se vendía como un anticonceptivo sin efectos secundarios.

La realidad, sin embargo, de las mujeres afectadas es muy diferente, ya que sufrieron hemorragias internas, ciática, caída del cabello, inflamación del abdomen, calambres, dolores articulados e incluso embarazos no deseados ectópicos, tal y como explica el medio 20minutos, que ha recogido el testimonio de algunas de las afectadas.

Según afirman, los médicos niegan la problemática y «las toman por locas», a pesar de los errores que ya desde su lanzamiento presentaba el anticonceptivo. «Nadie sabe quitarlo y, en el mejor de los casos te extirpan las trompas, pero en otro muchos también el útero», dice Elisa Fornés en el citado medio, tras afirmar que el método le llevó a estar «inválida y con menopausia precoz a los 40 años». A Elisa, además, le tuvieron que extirpar las trompas al retirarle el Essure.

El diario recoge otros testimonios más graves, como el de María de Prado, que tuvo que operarse en dos ocasiones. «Después de extirparme las trompas me dijeron que no localizaban un trozo del muelle y que tendría que volver para que me extirparan el útero», dice la afectada.

Pero los daños sufridos no es lo único que estas mujeres tienen que soportar. Al parecer, los médicos no creen que este asunto sea algo «grave», por lo que las listas de espera para retirar el método anticonceptivo pueden alargarse hasta los 6 meses. Mientras tanto, los efectos secundarios se siguen produciendo en muchas mujeres, que no ven el fin a su sufrimiento.