Los médicos alertan de lo que debes hacer siempre antes de dormir

«La falta de sueño es un factor clave que determinará si sufrirás en el futuro otras enfermedades, como el alzhéimer« es una de las frases contundentes que Eric Baker, escritor y periodista, ha escrito en 'The Week' para explicar la importancia de dormir bien y cómo conseguirlo. Baker aporta una serie de consejos que harán que muchas personas retomen una rutina de sueño mucho más sana.

De hecho, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 10% de los adultos españoles tiene problemas para conciliar el sueño. Una dolencia que suele pasar como algo normal pero que es muy peligrosa. No en vano, dormir mal incluso puede doblar nuestras posibilidades de padecer cáncer. Por eso es vital lograr dormir de manera diaria al menos ocho horas porque «después de estar 16 horas despierto, el cerebro comienza a fallar» según señala Matthew Walker, profesor de neurociencia.

No obstante, para lograr dormir bien tenemos que seguir una serie de recomendaciones muy útiles. Aunque ninguna de ellas asegura que se pueda dormir bien desde el primer día, sí irán creando en nosotros una rutina que acabará por permitir que descansemos correctamente. Por lo que utilizar una alarma, evitar la cafeína y el uso del móvil, tener un poco de frío y no ingerir alcohol ni pastillas nos ayudarán a descansar.

La alarma es útil no solo para despertarse sino también para indicarnos a qué hora debemos acostarnos. Además, si evitamos el consumo de cafeína nuestro metabolismo no se acelerará y podrá entrar en fase de descanso antes. Al igual que sucede si no utilizamos el móvil pues su uso hace que la melatonina nocturna no se libere lo que retrasa el sueño. Mientras que si evitamos ingerir alcohol o pastillas para dormir, también estaremos evitando engañar a nuestro cuerpo. Porque ese falso descanso en realidad es solo una ensoñación.

Con todo, también es muy útil sentir un poco de frío porque si estamos cálidos el cerebro tiende a interpretar que no es hora de dormir. Por eso, si tienes la necesidad de sacar un pie de la sábana, estarás haciendo una regulación térmica inconsciente muy útil para tu cuerpo.