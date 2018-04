¿Qué hago si me pica la Carabela portuguesa, la falsa medusa letal que ya está en el Mediterráneo?

En los últimos días han aparecido numerosas medusas carabelas portuguesas en las playas de Granada, así como en otras localidades del país, como el caso de Altea. La alerta está dada, ya que se trata de una falsa medusa, muy poco habitual en aguas del Mediterráneo.

Cómo informó Juan Enrique Gómez en Ideal, la Physalia physalis, cue es su nombre científico, está considerada como una de las especies de invertebrados marinos más peligrosas para el hombre.

Los tentáculos, que pueden llegar a medir hasta 30 metros de longitud, finos y pegajosos, están plagados de organismos que tienen como misión paralizar a las presas (pequeños peces y plancton) que servirán de alimento a la colonia que constituye la carabela portuguesa.

El veneno se inocula al contacto con la presa, o en el caso del hombre, al tocar la piel. Produce una inmediata quemazón parecida a la picadura de las medusas habituales en las costas granadinas (Pelagia noctiluca), pero su capacidad tóxica es mucho mayor, por lo que puede llegar a producir vómitos, debilidad y en personas con problemas cardiovasculares, paralizar el corazón.

Es especialmente peligrosa para los niños, ya que poseen menos capacidad de reacción ante la toxina de la falsa medusa, que provoca un dolor muy intenso e incluso alucinaciones.

¿Qué hacer si te pica?

Lo primero de todo: es muy importante no aplicar agua dulce ni frotar. Acto seguido, acude a un centro médico cuanto antes. Si no es posible, aplica vinagre durante 45 minutos. Si no hay vinagre, se debe aplicar calor o la inmersión en agua caliente (40-45º) durante 45 minutos. Utiliza pinzas, guantes o una tarjeta de plástico para quitar los tentáculos o fragmentos residuales.