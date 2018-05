El grave problema que puede ocasionar el ibuprofeno a cualquier mujer: los expertos avisan

Es uno de los medicamentos a los que más se suelen recurrir a la hora de paliar cualquier dolencia. El ibuprofeno es casi imprescindible en los hogares españoles, pero un reciente estudio, llevado a cabo por una universidad noruega, ha determinado que puede suponer una infección del tracto urinario que se alargue durante más de tres días y derivar en mayores problemas.

Dicha investigación, elaborada por la Universidad de Oslo, analizó a 400 mujeres que suelen tomar ibuprofeno sin antibióticos solían tardar más en mejorar de la cistitis. Había la mitad de probabilidades de que se recuperaran antes del cuarto día. Siete de ellas desarrollaron una infección renal y cinco de ellas fueron hospitalizadas.

¿Y cómo actuar? Pues según los autores del informe, «hasta que no identifiquemos a las mujeres que necesitan tratamiento con antibióticos para prevenir complicaciones, no podemos recomendar el ibuprofeno solo a las mujeres con cistitis no complicadas». Otras versiones siembran la duda sobre el incremento de la esperanza de vida consumiendo ibuprofeno.

Todo indica que los antibióticos son más positivos, pero para casos leves se puede esperar. Según recoge 'El Confidencial', más de la mitad de las mujeres padecen al menos una infección urinaria como la cistitis durante su vida. Una de cada cinco las padece con asiduidad. Un remedio casero contra dicha infección puede ser la solución.