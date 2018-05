¿Con 37 grados ya tengo fiebre? Revelan la cifra real Depende de varios factores, entre ellos la persona y el momento del día IDEAL.ES Domingo, 20 mayo 2018, 14:10

Lo hemos escuchado desde pequeños a nuestros padres: si tienes 37 grados ya padeces fiebre. Sin embargo, ¿sabemos a ciencia cierta si se corresponde con la realidad? ¿Es más bien un mito? La verdad es que depende de la persona y el momento del día en cuestión.

En este sentido, el medio estadounidense Mental Floss ha recopilado las razones por los que la creencia de que hay fiebre a partir de 37º C es una leyenda. Fue en el siglo XIX, cuando el médico alemán Carl Wunderlich publicó el estudio Sobre la temperatura de las enfermedades: manual de termometría médica.

Al autor concluyó que la temperatura media del ser humano era de 37º C y todo lo que lo superara era fiebre. No obstante, 50 años después, un profesor de Medicina de la Universidad de Maryland, Philip Mackowiak, realizó su propio estudio con resultados concluyentes: la temperatura media es de 36,7º C. Fue más allá y especificó que el mínimo de fiebre se suele tener a las 6 de la mañana y el máximo a primera hora de la tarde.

Por tanto, según estos principios, la fiebre existe cuando se tienen 37,1º C por la mañana o 37,7º C por la tarde. Cabe incidir también en que la medición de la temperatura es más precisa la boca o en el recto que en la axila. Y en el caso de las mujeres, también depende de la época del mes.