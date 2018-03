Discutir y otras 8 cosas que no debes hacer con el estómago vacío Aunque no lo creas, lo que haces con el estómago vacío puede afectar seriamente a tu salud IDEAL.ES Domingo, 4 marzo 2018, 11:17

El ajetreado ritmo de vida que muchos llevamos, ya sea por el trabajo, los niños o el estrés, ocasiona que en numerosas ocasiones comamos por comer, con poco tiempo, poca cantidad .

A veces no reparamos en lo realmente importante que es alimentarnos, pero es fundamental para mantenernos vivos y para mantener nuestra energía y vitalidad y por ende para poder llevar a cabo todas las actividades diarias que tenemos que hacer, ya que si tenemos el estómago vacío podemos dañar nuestra salud al hacer determinadas cosas, desde beber un simple café hasta hacer la compra.

¿No lo crees? Según Noticias24.com hay nueve actividades que no deberíamos llevar a cabo si no nos hemos alimentado previamente, y con alimentarnos no me refiero a que te tomes un sándwich rápidamente. ¡Toma nota, aliméntate y cuida tu salud! Eso sí, si no quieres o no puedes hacerlo, no hagas nada de lo siguiente:

- Beber alcohol, puesto que la tasa de absorción aumentará hasta igualarse a la que se produciría si inyectases el alcohol por vía intravenosa, además de que la resaca será mayor.

- Tomar antiinflamatorios como aspirina, paracetamol y otros medicamentos, ya que su efectividad se verá reducida y podría causar graves problemas como el sangrado gástrico.

- Beber café, puesto que causa acidez estomacal y otros problemas de tracto digestivo al beberse con el estómago vacío. Además también te pondrá de mal humor.

- Masticar chicle, debido a que el ácido digestivo que se produce mientras masticamos chicle, podría destruir el revestimiento del estómago, lo que puede llegar a provocar gastritis.

- Comer cítricos, puesto que las fibras ácidas de estos alimentos irritan el estómago vacío.

- Hacer ejercicio, ya que el cuerpo carece de energía.

- Dormir, puesto que te hará despertarte durante la noche a causa de los bajos niveles de glucosa.

- Hacer la compra, porque compras de más al tener hambre.

- Discutir, ya que según varias investigaciones ocasiona que nos enfademos más y que no lleguemos a ningún consenso con la otra persona.