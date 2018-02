«Dejé de tomar azúcar durante un mes y esto fue lo que me ocurrió...» Robin Hilmantel advierte: «Si no amas la cocina, es imposible» IDEAL.ES Viernes, 23 febrero 2018, 10:50

La reportera Robin Hilmantel asumió el reto de estar durante todo el mes de enero sin consumir azucares añadidos en sus hábitos alimenticios. Su plan sí permitía la ingesta de alimentos con azúcares, pero no “calorías vacías”. Es decir, apostó por fruta o leche en lugar de refrescos. Se desprendió de edulcorantes artificiales y también de los alcohólicos. ¿Cuál fue el resultado? Te lo explicamos.

“Pretendía restablecer mi paladar para no sentirme esclava de mis ansias”, reconoce a ‘Prevention’, según recoge ‘El Confidencial’. Lo cierto es que se sorprendió al saber que casi todos los productos cuentan con azúcar. Sopas, salsas para ensaladas, pan de molde, verduras asadas son el ejemplo perfecto. Fue entonces cuando se decantó por elaborar su propia comida. Algo similar a lo que hizo Tracey Block, quien dice estar “feliz” después de apostar por la dieta cetogénica durante 100 días.

“Tuve que hacer mi propio pan cada semana para comérmelo”, afirma la reportera, quien insiste en que es clave que aquella persona que se adapte a este tipo de planes ame la cocina. Si no, “es imposible”. Hacía desde sopas de ternera hasta pollo con curry de coco pasando por pasta con salsa de col rizada. No perdió energía, pero sí peso. “No entraba en mis planes adelgazar, pero bajé 3 kilos. Y eso que cada vez que tenía hambre comía algo y no renuncié al plan”, sostiene.