Las 3 cosas que debes hacer si quieres perder peso sin dietas El peso no solo depende de la comida, también, en gran medida, de nuestras costumbres y hábitos CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Domingo, 27 mayo 2018, 12:32

La operación biquini trae a muchos de cabeza, no está de más recordar que nuestro peso no depende únicamente de la cantidad de comida que nos llevamos a la boca, sino de multitud de factores que algunas veces tienen que ver con nuestras costumbres .

Existen algunos atajos alimenticios para perder peso, además de la rutina de ejercicio de 5 minutos en 6 semanas:

Es útil a la hora de vigilar nuestra alimentación. Según una investigación publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (por citar uno de las decenas de investigaciones dedicadas a tal efecto), el entrenamiento en el mindful eating y en el autocontrol favorece el control glicémico y el control del peso. Ser conscientes de lo que comemos, a saber: reducir el tamaño de los platos para hacer parecer más grandes las raciones; utilizar vasos altos en el caso de que no bebamos agua porque ello nos hará pensar que hemos bebido más; llenarse primero el plato con la comida más saludable y, luego, con la más grasienta, etc.

Un grave error es querer cumplir la dieta a rajatabla todos los días de la semana. Es mejor fijar pequeñas metas que permitan alcanzar objetivos a corto plazo. Los investigadores afirman que el viernes es el mejor día para dejar de fumar, puesto que la motivación inicial permite salvar el fin de semana y llegar a la meta del lunes.

Hay que comer más lento. ¿Cuánto hay de cierto en dicha afirmación? Parece ser que bastante. Como acaba de poner de manifiesto un metaestudio de 22 investigaciones publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, la velocidad a la que ingerimos influye significativamente en nuestro engorde o adelgazamiento. La gente que come más lentamente tiende a saciarse antes y, por lo tanto, a comer menos.