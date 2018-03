¿Cuántas proteínas tengo que comer si soy vegetariano? Entre los errores principales cuando uno se hace vegetariano es hacer cálculos demasiado globales LAURA CANO Viernes, 9 marzo 2018, 16:23

Querer es poder. Cuando no se conoce bien un territorio se experimenta para ver si funciona o no en tu ritmo de vida. Lo mismo pasa con la comida vegetariana. Si estás acostumbrado a comer vegetales lo más probable es que no te resulte muy complicado hacerte vegetariano, pero si quieres un cambio radical en tus hábitos puede ser más complejo.

Para comenzar, debes saber que las principales fuentes de proteínas de un vegetariano son los huevos y los derivados lácteos si no te consideras un vegetariano muy estricto. Por el contrario, los veganos o vegetariano estrictos deben incluir en su dieta las legumbres. Cabe destacar la soja en todos sus formatos por su alto contenido proteico. Para calcular la ingesta de proteínas bastará con ver la tabla de composición de los alimentos.

Según informa Vogue.es, entre los errores principales cuando uno se hace vegetariano es hacer cálculos demasiado globales. “Considerar la proteína como un todo, cuando en realidad es un nutriente compuesto por 20 aminoácidos diferentes y lo que realmente necesitamos son esos aminoácidos sería un error. Otro error, sería considerar la cantidad total diaria de proteínas sin tener en cuenta la calidad de la misma”, informa el Dr. Julián Álvarez, especialista en Medicina Deportiva, nutricionista y miembro del Consejo Asesor de Herbalife Nutrición.

Lo aconsejable es ingerir más proteínas durante el desayuno para mantener correctamente el organismo y evitar los aminoácidos. Si un vegetariano tiene deficiencia de proteínas puede verse afectado en la renovación y reparación de tejidos como los glóbulos rojos y algunos tejidos de rápido recambio como el pelo y las uñas e incluso la piel. Si por el contrario, una persona se excede de proteínas cabe destacar que no hay ningún efecto negativo.