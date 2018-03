Si comienzas una dieta no cometas estos errores Si quieres empezar una dieta te desvelamos los errores que normalmente se producen IDEAL.ES Domingo, 18 marzo 2018, 10:58

La primavera está al caer y con ella la voluntad de perder peso sometiendo a tu cuerpo a una dieta que, a veces, puede ser errónea si no se acude a un nutricionista especializado para que te haga una personalizada en relación a tus objetivos, hábitos y tiempo. Si quieres empezar una dieta te desvelamos los errores que normalmente se producen para que no lo hagas.

>>Comer solo alimentos light. Se supone que estos productos deben ser más saludables, porque reducen sus calorías respecto al normal, pero ¿has mirado el porcentaje de azúcares y grasas? Opta siempre por tomar productos saludables como agua, vegetales y frutas.

>>No comer lo que más te gusta. Eliminas los caprichos y un día te lo tomas sin ningún control. Esta situación es contraproducente, por lo que si te encanta el chocolate no te prives, y come pero una onza de chocolate negro al día.

>>Quedarte con hambre. Si te sientas a la mesa es para comer. Hacer dieta no es sinónimo de pasar hambre. Puedes comer verdura, fruta y productos naturales en porciones adecuadas y siempre saludables.