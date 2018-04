Comer más cantidad para adelgazar, el efectivo método de esta influencer Nessa Sphere utiliza Instagram para concienciar sobre la necesidad de alimentarse correctamente IDEAL.ES Domingo, 22 abril 2018, 02:12

Nessa Sphere es una influencer luxemburguesa, cuyo método para perder peso ha sorprendido gratamente a sus seguidores. Y es que, tal y como ha publicado en Instagram, logró el cuerpo que deseaba sin contar calorías ni restringir la cantidad de alimentos que ingería al día.

La influencer utiliza la red social para concienciar sobre la necesidad de alimentarse correctamente y para alertar sobre las obsesiones «enfermizas» con la comida y las calorías. «La comida es tu amiga, no tu enemiga», explica a sus seguidores. A continuación, explica que cuando una persona no come lo suficiente, el cuerpo entra en estado de «pánico» y el metabolismo se ralentiza.

«Solo comencé a ver mis primeros resultados cuando pasé a hacer 5-6 comidas bien balanceadas, consumiendo unas 2000 y 2200 calorías al día», explica la influencer, quien también comparte en Instagram su menú diario, para motivar a sus seguidores.

Se trata de una afirmación que defienden prestigiosos nutricionistas, que advierten de las consecuencias de reducir las calorías, como son el sentimiento de frustración, hambre y falta de motivación.