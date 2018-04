Los 4 alimentos que venden como saludables pero que realmente no lo son tanto Quedan en entredicho las propiedades 'healthy' de determinados productos que hoy encontramos en cualquier supermercado IDEAL.ES Jueves, 12 abril 2018, 10:58

Quien más y quien menos intenta, a la hora de confeccionar el carro de la compra, optar por algunos de los alimentos considerados saludables. Sin embargo, existe a día de hoy cierto desconocimiento sobre determinados productos. Hay muchas expectativas puestas en ellos pero realmente no cumplen con lo prometido. Una alimentación saludable es fundamental para el día a día, pero no es oro todo lo que reluce. Hoy hablamos de cuatro alimentos que no aportan lo que prometen.

La web de '20minutos' aporta el testimonio de la dietista y nutricionista en el Centro Aleris de Valencia, Paloma Quintana para explicar cuáles son las prestaciones de cada uno de ellos. Se trata de leches vegetales, barritas de cereales, galletas o cereales 'fitness', el pan integral o las propias lonchas de pollo o de pavo sobre las cuales la OCU ofreció los resultados de las mejores marcas de dicho fiambre.

1- Leches vegetales: Las de soja o almendra tienen en común con la leche su color blanco y su estado líquido. «Deben llevar agua, un porcentaje elevado del ingrediente principal y hay que evitar que cuenten con azúcares añadidos», afirma Quintana.

2- Barritas de cereales, galletas o cereales 'fitness': Además del inconveniente de dejar de comer entre horas contienen muchos azúcares añadidos y grasas o edulcorantes que incrementan las ganas de comer alimentos dulces. ¿Lo mejor? Comprar una caja de cereal íntegro.

3- Pan integral: El pan blanco es el menos sano pero el integran los aporta cereales, pero utilizan muchas harinas refinadas.

4- Lonchas de pollo o de pavo: Son carnes procesadas, cuyo consumo ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Hay que tomarlas, pero con mesura. ¿Hay que eliminarlas?