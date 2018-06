Los 5 alimentos prohibidos para la cena, según una nutricionista

No saltarse comida alguna es requisito imprescindible para todas aquellas personas interesadas en perder peso. Así lo reconocen los diferentes especialistas. Pero no es el único remedio, y es que también es sumamente importante la cantidad de cada alimento que se consume y el momento concreto del día en que se hace. Resulta fundamental controlar los alimentos que se deben tomar por la mañana y cuáles por la noche. Según diferentes estudios, existen cinco que no se pueden tomar a última hora del día, esto es, en la cena.

El hecho de ser la última ingesta antes de ir a la cama para descansar, nos obliga a ser cautos. Una cena pesada puede derivar en problemas a la hora de dormir, y también un problema a la hora de subir a la báscula. Pero existen otros más comunes, dietéticos, que pueden derivar en diferentes problemas.

Según recoge 'TicBeat', la nutricionista Rebeca Flores, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello de Chile, estos son los cinco alimentos que no debemos tomar nunca para cenar:

1- Setas: Contienen mucha fibra y propiedades difíciles de digerir como la quitina.

2- Apio, ingrediente fundamental de la sopa 'quemagrasa' : Tiene propiedades diuréticas y puede obligarte a ir al baño a mitad de la noche.

3- El café: Como estimulante, es la bebida prohibida. También se debe evitar el chocolate y los refrescos.

4- Queso: Contienen mucha grasa animal. Incluyen tiramina.

5- Lechuga: ¿Es bueno cenar ensaladas? Pues su alto contenido en hidratos de carbono y agua puede provocar inflamación intestinal y problemas de gases.