Los 6 alimentos que nunca debes tomar antes de dormir, según un famoso nutricionista Álvaro Sánchez, reputado nutricionista, afirma que la dieta siempre debe ser personalizada, pero que hay algunos platos que no debemos tomar al caer la noche CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Lunes, 21 mayo 2018, 12:25

No cabe duda de que existen numerosos mitos acerca de los alimentos que debemos y no debemos ingerir en la cena, pero muchas otras teorías están avaladas por expertos, que afirman que puede ser contraproducente ingerir ciertos alimentos al caer la noche. Es el caso del nutricionista Álvaro Sánchez, que apunta a que la dieta siempre debe ser personalizada, pero que hay algunos platos que es mejor tomar durante el día.

1. Lácteos

Los lácteos como los yogures suelen llevar grandes cantidades de azúcar, un alimento que debería limitarse a una cucharada al día, como máximo. Por tanto, es mejor optar por lácteos con bajo contenido en azúcar o, incluso, con 0% de materia azucarada. En cuanto al queso, Sánchez recomienda optar por los frescos como mozzarella o queso fresco elaborado con leche de cabra.

2. Legumbres

En cuanto a las legumbres, sí pueden consumirse por la noche, a no ser que nuestro organismo no esté acostumbrado a la fibra. Tal y como afirma el experto, hasta que el cuerpo se acostumbre, es mejor no consumirlas por las noches, para evitar los molestos gases. Si tenemos tendencia a generarlos, es preferible mezclar las legumbres con otros alimentos, para que la ración sea menor.

3. Carbohidratos

Sánchez afirma que este alimento se ha «demonizado» y que se pueden consumir en la cena, aunque en pocas cantidades, ya que se trata de una fuente de energía y por las noches no la necesitamos. El nutricionista recuerda también que los carbohidratos nos ayudan a mantener la masa muscular y que corremos el riesgo de destruirla si dejamos de consumirlos. Además, la fibra que contienen es esencial para el buen funcionamiento de la flora intestinal.

4. Carne roja

Álvaro Sánchez afirma que si una semana no consumimos carne roja (cerdo, ternera o buey) no ocurre absolutamente nada y añade que su consumo debería limitarse a dos veces en semana. Y es que, según asegura, la mayor parte de su grasa es saturada

5. Fruta

Existe un mito que apunta a que la fruta contiene azúcar y que, por este motivo, no debemos consumirla por la noche. Sánchez afirma que esto es falso y que los 10 gramos de fructosa que contiene una pieza de fruta, por lo que se puede consumir sin problemas en la cena. No obstante, recomienda no comer varias piezas por la noche, ya que es aconsejable repartir los carbohidratos a lo largo de la jornada.

6. Embutidos

Los embutidos son completamente desaconsejables en la cena, por la cantidad de grasa que contienen. Sánchez, además, recomienda desterrar el jamón cocido y la pechuga de pavo, ya que se trata de alimentos procesados. Es mejor, afirma el nutricionista, optar por huevos, verdura, legumbre, pescado o frutos secos.