5 alimentos aparentemente inofensivos que pueden darte un disgusto Los tomas casi a diario y, si lo haces en exceso, pueden ser perjudiciales para tu organismo IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 09:29

Si tienes la seguridad de estar consumiendo cierto tipo de alimentos que crees que son beneficiosos para ti, quizás deberías echar un vistazo a lo que expertos nutricionistas aconsejan, en lugar de dejarte guiar por tu intuición.

Por un lado, es crucial que sepas qué necesidades requiere tu cuerpo y cómo debes satisfacerlas con la comida. Por otro, seleccionar adecuadamente los alimentos que vas a ingerir. En este sentido, aquí hay una lista de 5 que aparentemente son inofensivos pero en realidad no lo son.

1. Miel no pasteurizada

Es conocido que la miel sin tratamiento ha sido utilizada en la medicina tradicional hace mucho tiempo. Sin embargo, su uso excesivo puede conllevar afectos secundarios no deseados. ¿La razón? La miel cruda no pasa por los procesos de pasteurización correspondientes y en consecuencia las sustancias naturales propias de las abejas, como el polen o las esporas, no son eliminadas.

Te puede provocar:

-Reacciones alérgicas

-Intoxicaciones graves

-Envenenamiento

2. Zumos naturales

Un vaso de zumo puede tener entre sus ingredientes muchos más trozos de fruta de los que usualmente consumimos. Si es así, el nivel de azúcar de la bebida crece exponencialmente

3. Nuez moscada

Es posible que la nuez moscada se convierta en un alucinógeno de intensidad media si la consumes de forma excesiva, con los correspondientes efectos secundarios que una droga así podría provocarte. Por ello, es importante no añadir a las comidas más de 5 gramos de nuez moscada

Si lo sobrepasas, puedes sufrir daños hepáticos, náuseas, deshidratación y dolores diversos.

4. Cerezas

Su gran cantidad de antioxidantes las convierten en uno de los alimentos más recomendados. No obstante, no todo es color de rosa. Entre los efectos adversos que pueden provocar se encuentran las reacciones alérgicas y la acidez en el estómago.

5. Huevos

Es un alimento rico en nutrientes y vitaminas pero debe consumirse con responsabilidad. Si lo tomas crudo puedes desarrollar salmonelosis, una infección derivada de la bacteria salmonella. Estos son sus síntomas:

-Fiebre

-Diarrea

-Vómitos

-Fatiga

-Dolor abdominal

-Dolores de cabeza