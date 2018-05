Alertan de un virus en el cerdo que puede resultar mortal para el ser humano Así lo relata un equipo de científicos a la revista 'Prceedings of the National Academy of Sciences' IDEAL.ES Sábado, 19 mayo 2018, 01:39

Un grupo de científicos de las universidades de Ohio y Ultrech han lanzado la alerta sobre la existencia de un virus que se encuentra en el cerdo y que podría llegar a los humanos. Incluso afirman que puede ser potencialmente mortal. Su nombre es deltacoronavirus y puede acceder a otro organismo a través de células cultivadas.

En 2012 fue detectado por primera vez en China y en 2014 en Estados Unidos. Los cerdos lo manifiestan con diarrea aguda y vómitos. Por el momento no existen casos en personas, pero la realidad es que preocupa su existencia. Es muy parecido a otros que han acabado con la vida de 1000 seres humanos. En 2008 Irlanda retiró productos cárnicos vinculados al cerdo.

Así lo afirma 'The Telegraph' haciendo alusión al estudio elaborado de forma conjunta por la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos y la de Utrecht en Países Bajos. Fue publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', donde se explica cómo puede pasar a otros organismos a través de células cultivadas. Ahora observan su susceptibilidad para poder desarrollar un remedio.