Alertan del plato común español que más riesgo de anisakis tiene Expertos advierten que el pescado de acuicultura también cuenta con una larga lista de parásitos. IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 08:59

Los casos de intoxicación por la presencia del parásito conocido como anisakis en muchos tipos de pescado, han crecido considerablemente en los últimos años, convirtiendo a España en el país europeo con más incidencia. Es por eso que los consumidores tienen cada vez más cuidado a la hora de cocinar el pescado y los expertos aconsejan congelarlo dos días antes de su consumo, para matar todo rastro de parásitos.

Según afirma Javier Borderías, profesional del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAN), se trata de una problemática que se podría reducir si se prohibiera a los pescadores tirar los restos de pescados eviscerados al mar. Y es que, según Borderías, el anisakis no es el único parásito cuya presencia aumenta con esta práctica.

Aun así, la mayoría de expertos opinan que la mejor solución para las personas que sufren alergia al pescado y al anisakis es el desarrollo de una vacuna, un proyecto que ya está en desarrollo, por parte del Centro De Investigaciones Biomédicas (CINBIO) y del Instituto de Investigaciones Marinas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC).

Por otro lado, científicos como Santiago Pascual, del IIM-CSIC, advierten de que el pescado de acuicultura también cuenta con una larga lista de parásitos. «Al igual que todos percibimos que la calidad de un producto es muy variable según la especie y el operador que la comercialice, la seguridad alimentaria del pescado que tenemos en el plato es consecuencia directa de cómo se han gestionado los riesgos en la cadena de mando, y es evidente que no todos los productos, operadores y mercados son igual de exigentes», explica Pascual.

Recomendaciones para evitar la intoxicación de anisakis

En definitiva, los expertos recomiendan no consumir el pescado crudo sin antes congelarlo a -20ºC durante al menos 48 horas. Además, recuerdan que no todos los congeladores alcanzan esta temperatura, por lo que es aconsejable mantener el pescado congelado durante una semana.

Por otro lado, recomiendan comprar el pescado en lugares de confianza, descartar los que no parezcan frescos, revisarlo antes de consumirlo para descartar la presencia de parásitos, no dejar el pescado fuera del frigorífico más de dos horas tras su compra y, en el caso de no congelarlo, cocinarlo antes de dos días.