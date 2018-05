Alerta sanitaria en España por la falsificación de varios lotes de preservativos Durex Entre las medidas de precaución a tomar recomiendan «examinar atentamente» los productos antes de usarlos, «teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español» IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 09:57

Este pasado lunes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) lanzó una alerta sanitaria que afecta a los preservativos Durex, por la cual informan de que las Autoridades Competentes de Serbia han tenido conocimiento de la distribución en el mercado de ese país de unidades falsificadas de cuatro modelos diferentes.

Te interesa Alerta con el famoso secador de pelo Aura: si lo tienes deja de usarlo porque es muy peligroso

La falsificación afecta a las cajas de 3 unidades de Feel Thin, Extra Safe, Tickle Me y Classic, circunstancia confirmada por el fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd.

«Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalle. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura 'made in Thailand' o 'made in China', que no aparece en las cajas originales», informa la AEMPS.

Si bien todavía no se han detectado unidades falsificadas en España, la agencia explica que no se puede descartar su introducción en el mercado español en los próximos días. Entre las medidas de precaución a tomar recomiendan «examinar atentamente» los productos antes de usarlos, «teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español».

Cualquier duda la pueden resolver a través del número de teléfono 91 822 52 89 y el correo electrónico pscontrol@aemps.es.