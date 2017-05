El ictus es la primera causa de muerte entre mujeres

Cerca de 120.000 personas padecen ictus cada año en España, aunque los factores de riesgo pueden ser detectados. "Estamos en una nueva era, con fármacos seguros que no requieren controles exhaustivos", opina la doctora Amparo Santamaría, jefa de Hemostasia y Trombosis del Hospital Vall d´Hebron. "Lo prioritario, por tanto, es que la mujer se conciencie más sobre el riesgo de sufrir trombosis al que se enfrentan desde que entran en la edad fértil, detectar estos factores de riesgo, consultar con su médico y buscar las mejores opciones de prevención".

En resumen, como apunta Carmen Aleix, presidenta de la Federación Española del Ictus, "cada 15 minutos una persona muere por un ictus. Las cifras no disminuyen, a pesar de la buena labor de los neurólogos y de las unidades de ictus todavía insuficientes en nuestro país. Un reto fundamental es la prevención y también poder contar con los recursos para la rehabilitación".

El ictus constituye la primera causa de muerte en la mujer española y de discapacidad en el adulto, así como la segunda causa de muerte global y de demencia después de la enfermedad de alzhéimer, según el doctor Jaime Masjuan, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal y coordinador del taller ‘Cómo mejorar la prevención del ictus en la mujer y en poblaciones de riesgo’, celebrado en Madrid en colaboración de Bristol-Myers Squibb-Pfizer.

Grupos de riesgo

Su origen principal está, en muchos casos, en la fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardíaca que puede provocar la oclusión de una arteria del cerebro debido a un trombo o émbolo. "El colectivo más vulnerable son las mujeres mayores de 75 años, donde la fibrilación auricular puede llegar a ser la causante del 50% de los ictus más graves", afirma el experto.

La realidad es contundente: hasta 16.000 mujeres mueren al año por esta causa, lo que representa más del doble que por cáncer de mama y hasta 14 veces más que por accidentes de tráfico, señalan las estadísticas oficiales. No obstante, uno de cada dos pacientes de los más de 800.000 diagnosticados con fibrilación auricular no valvular no están correctamente anticoagulados. "Entre el 40% y el 50% de los pacientes con fibrilación auricular no valvular no están correctamente anticoagulados con Sintrom, lo que puede suponer un mal pronóstico, con aumento de la mortalidad, casos de ictus y de embolismos sistémicos", afirma la doctora Inmaculada Roldán, cardióloga del Hospital de La Paz.

Esta situación empeorará a medida que aumenta el envejecimiento de la población: "Va a disparar sin duda la prevalencia de esta patología, lo que debe conducirnos a centrarnos en aspectos como la prevención, y en poner a disposición de los pacientes los tratamientos más adecuados, como podrían ser los ACODs", mantiene el doctor Ignacio Fernández Lozano, jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro.