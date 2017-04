Agua del grifo: Homeopatía gratis

«La homeopatía es un timo.Pero eso no le importa ni a nuestras autoridades sanitarias ni a nuestros colegios de médicos, que saben que es una estafa, pero la toleran porque mueve mucho dinero y da grandes beneficios a médicos, farmacéuticos y laboratorios que venden agua a precio de oro». Luis Alfonso Gámez lleva más de dos décadas cubriendo información científica y hace un lustro impulsó un 'suicidio homeopático' en Bilbao para demostrar la ineficacia de esta pseudociencia. Nadie resultó herido. Varias decenas de personas tomaron productos homeopáticos en grandes cantidades. Ninguno de los presentes necesitó asistencia de ningún tipo ni sintió molestia alguna, más allá del hartazgo de tanta pastilla y algún trago de agua para acompañarlas. Aún sigue intentándolo sin éxito.

Hoy, 10 de abril, se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, en conmemoración del nacimiento de Samuel Hahnemann en 1755, considerado el padre de esta controvertida terapia que «vende agua a precio de oro», según sus detractores. Así, del mismo modo que el escéptico periodista ridiculizó los productos homeopáticos en distintas ocasiones, los farmacéuticos, o al menos un grupo importante de ellos a través de la asociación Farmaciencia (promueven una farmacia libre de productos sin rigor científico), han lanzado una campaña en Redes Sociales para pedir #HomeopatiaGratis para todos. ¿Y como se consigue esto?. Abriendo el grifo de casa, una botella de agua o bebiendo de la fuende más cercana, pues «la homeopatía no es más que azúcar y el agua por el que alguna vez pasó una molécula del principio activo de la supuesta medicina», según denuncia Farmaciencia.

El Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina se une a #HomeopatiaGratis para reclamar una Homeopatía gratuita y de calidad #MásclaroAguapic.twitter.com/FKO1stJiD0 CNEM (@CNEMCongress) 10 de abril de 2017

Si venís a la iglesia en la pila bautismal de la entrada tenéis toda la #HomeopatiaGratis que queráis. Dios (@Sr_Dios) 10 de abril de 2017

Como hoy es un día especial, en lugar de tomar homeopatía, me ducho con ella #HomeopatiaGratispic.twitter.com/WV26s9QoAA Pedro Morell (@Hjorvik) 10 de abril de 2017

Me parece alucinante que en un hospital público haya máquinas de "vending" de #Homeopatía



Bueno, por lo menos es #HomeopatíaGRATISpic.twitter.com/HKrqDHAeZt Alfredo Montero (@Amonterodel) 10 de abril de 2017

#HomeopatiaGratis, lo cura todo y está fresquita. (1000 personas)



Agua 8l

Azúcar 800g

Báscula y vaso medidor



Diluye, sacude y disfruta pic.twitter.com/xfG8wbr2vf Señor Garrote (@SrGarrote) 10 de abril de 2017

Y como no podía ser de otra manera en las RRSS, el humor y la ironía se han dado la mano de esta campaña. Varios usuarios se han sumado a la iniciativa colgando el cartel con la frase «lo cura todo y está fresquita» y haciendo 'trending topic' el hashtag usado para la ocasión.

Este sistema curativo, cuyo objetivo es fortalecer las propias defensas del cuerpo y que genera casi tantas adhesiones como rechazos, sostiene que una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Por eso desde Farmaciencia se recomienda beber agua de las fuentes: «Queremos conmemorar este glorioso día y reclamar un acceso más justo a la homeopatía, que está monopolizada por grandes laboratorios que restringen el derecho universal (de personas, animales y plantas) a recibir un remedio homeopático gratuito. Este oligopolio sin escrúpulos, para poder seguir lucrándose a costa del padecimiento ajeno, esconde el gran secreto sobre el poder sanador de la homeopatía que Hannemann nos regaló. Como nos enseñó en maestro el agua tiene memoria y guarda recuerdo de todas aquellas sustancias con las que entró en contacto. El agua es un remedio muy poderoso y eficaz para múltiples dolencias», afirman con sarcasmo en su página web.

La Sociedad Española de Medicina Homeopática (SEMH) la define como «un método terapéutico que utiliza medicamentos homeopáticos para restablecer la salud del paciente». En España, según un informe de la principal farmacéutica que produce y vende fármacos homeopáticos en nuestro país, una de cada tres personas ha utilizado en alguna ocasión estos medicamentos, que ya prescriben más de 10.000 médicos y que supuso unos 60 millones de euros en 2011. Los productos homeopáticos se suelen dar en gotas o pequeñas píldoras, granos de lactosa o sacarosa, donde se diluye de forma infinitesimal un medicamento homeopático.

Según el informe sobre las terapias alternativas elaborado por un grupo de experto del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Educación, de 2011, «la homeopatía es una técnica que ha empezado a ser evaluada con criterios de medicina basada en la evidencia en los últimos años, por lo que se puede afirmar que su evaluación científica está en sus inicios. En general, las revisiones realizadas concluyen que la homeopatía no ha probado definitivamente su eficacia en ninguna indicación o situación clínica concreta y los resultados de los ensayos clínicos disponibles son muy contradictorios».

Así que a pesar de sus defensores, la homeopatía no ha demostrado mayores efectos que los del placebo. Así además lo han confirmado entidades como el Servicio Nacional de Salud y el Comité de Ciencia y Tecnología de Reino Unido, el Consejo de Investigación y Medicina de Australia, el Colegio de Estados Unidos de Toxicología Médica y de Toxicología Clínica y diversos estudios publicados en The Lancet, The Lancet (II), Nature, British Journal of Clinical Pharmacology, Journal of Clinical Epidemiology o Journal of Law and Medicine, entre otros.