¿Quién se tiene que vacunar cada año?

¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Aquellos a los que sí se recomienda encarecidamente la vacunación, ya sea por el alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de padecer la gripe o porque sean personas en contacto con estos grupos de alto riesgo, ya que pueden transmitírsela.

Más información La vacuna de la gripe protege pero no blinda

En resumen, los grupos de población en los que se recomienda la vacunación antigripal, según recomendaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Salud Pública, son las siguientes:

–Personas de edad mayor o igual a 65 años (los muertos hasta ahora pertenecen en su mayoría a este grupo).

-Personas menores de 65 años que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

a. Niños/as mayores de 6 meses y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada) o pulmonares, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.

b. Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con: enfermedades metabólicas, incluida diabetes mellitus, obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia), insuficiencia renal, hemoglobinopatías y anemias, asplenia, enfermedad hepática crónica, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, incluida la originada por la infección de VIH o por fármacos o en los receptores de trasplantes, implante coclear o en espera del mismo, trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

c. Residentes en instituciones cerradas, de cualquier edad a partir de 6 meses, que padezcan procesos crónicos.

d. Niños/as y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

e. Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Si aún no me he vacunado...

Aunque hay que ser previsor y vacunarse antes del inicio de la temporada de gripe, lo ideal es hacerlo entre el 15 y el 31 de octubre, «todavía si somos rápidos estamos en condiciones de hacerlo, aunque hay que tener en cuenta que, como ya hemos explicado, podríamos ya estar infectados sin saberlo y la vacuna no serviría más que para llevar la enfermedad razonablemente mejor de lo que lo harías sin estar vacunado», concluye el doctor García Rojas.