El Gobierno abre el debate del copago tras agotar el efecto de la reforma de 2012

Si compráramos en junto, no por autonomías, sino por el propio Estado y se acabara con la autonomía en las compras farmacéuticas, no sólo los medicamentos serían más baratos sino que que se podrían imponer condiciones a ciertos fármacos y por supuesto no habría que hacer copago o muy reducido. ¿ qué partido defiende nuestro bolsillo ?