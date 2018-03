Las polémicas normas de un bar a lo niños que quieran entrar Las redes se han hecho eco de la noticia y hay opiniones tanto a favor como en contra IDEAL Martes, 6 marzo 2018, 12:31

El bar Livingstone de Salamanca ha publicado en Facebook una serie de normas que deben cumplir los niños que quieran ser aceptados en el local. La lista ha creado una gran polémica con opiniones tanto a favor como en contra.

El bar Livingstone está situado en la plaza de la libertad en Salamanca y sus responsables han decidido hacer públicas una serie de normas que van a empezar a exigir a sus clientes más pequeños.

A través de Facebook han hecho públicas las 5 normas que los niños deben seguir: los menores no podrán separarse de sus padres; no pueden llevar juguetes, solo móviles y consolas; si el menor grita, llora o hace ruidos molestos los padres deberán abandonar el local hasta que deje de hacerlos; está prohibido cambiar a los niños fuera del aseo; y los niños no podrán jugar ni correr dentro del local.

Hay personas que apoyan la decisión del bar: "Perfecto que los padres que son los que deben ocuparse de sus hijos les hagan respetar el ocio y el espacio del resto de sus clientes", Mientras que otros piensan que con ese comunicado los niños son tratados como "ciudadanos de segunda" y es algo "discriminatorio y vejatorio".

Motivos del bar

Existe un posible motivo por el que el bar ha podido verse obligado a tomar esta medida y es que anteriormente en ese mismo local había otro establecimiento llamado 'Little London'. Este negocio estaba pensado para que los padres pudieran ir con sus hijos y estaba equipado con zonas de juego y sala de lactancia y cambiador. Por lo que puede que muchos padres sigan acudiendo al lugar pensando en el negocio anterior.