"Sabía que algo malo le pasaba": le dicen que está estreñida cuando tenía cáncer de ovario La tenacidad de su madre salvó de morir a esta pequeña de 13 años tras una continuada y grave negligencia médica IDEAL.ES Lunes, 26 febrero 2018, 11:49

Estreñimiento. Ese fue el diagnóstico que recibió de los médicos Kayleigh Donnelly, de 13 años, tras meses sufriendo un insoportable dolor abdominal. "No había ido al servicio en muchos días y le recetaron laxantes", recuerda su madre. Como la situación no mejoraba, la mujer la llevó a otro centro hospitalario donde descubrieron que tenía un tumor en el ovario que se le había extendido al bazo, el intestino y la pelvis. "Su vientre no paraba de crecer y su piel se volvía cada vez más pálida. Sabía que algo malo le pasaba", añade la progenitora.

La niña estaba ya al borde de la muerte cuando se le fue detectado el tumor. Según recoge The Daily Mail, tras la operación a la que fue sometida y seis meses de tratamiento, el cáncer está remitiendo.

El doctor David Walker, director médico de University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust (Reino Unido), se ha disculpado por lo sucedido. Añade el galeno que abrirarán una investigación para aclarar lo que ha pasado en esta negligencia.